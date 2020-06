Devido à pandemia de covid-19, a organização do protesto esticou uma corda com marcas vermelhas de dois em dois metros, para os cerca de 50 participantes, todos com máscara, cumprirem o distanciamento recomendado.

Ao longo do percurso, os manifestantes entoaram palavras de ordem como "o aumento do salário, é mesmo necessário", "empresa sim, desemprego não", "a luta continua, nas empresas e na rua" e "mais salário, menos horário".

Isabel Camarinha realçou que as medidas do Governo "não são" as necessárias para "fazer face" à realidade, alegando que "não garantem os postos de trabalho” e “não garantem as retribuições dos trabalhadores".

"Pelo contrário, o que significam é um grande corte nos rendimentos dos trabalhadores, sejam os que estão em 'lay-off', sejam os que estão de apoio a familiar, sejam os quase 100 mil desempregados que perderam o emprego neste período", frisou.

Segundo a dirigente sindical, devido à pandemia de covid-19 existe "um conjunto muito grande de atropelos aos direitos dos trabalhadores", nomeadamente em relação aos horários de trabalho e às férias.

"Temos as micro, pequenas e médias empresas em situações muito difíceis e a não conseguirem recorrer aos apoios", por causa das "grandes dificuldades que lhes são colocadas", não podendo "garantir as retribuições dos seus trabalhadores", acrescentou.

A líder da CGTP assinalou que o distrito de Évora tem "toda esta situação que se vive no plano nacional ainda mais acentuada", uma vez que "a percentagem de trabalhadores desempregados, em 'lay-off' e com situações diferenciadas de perda de retribuições ainda é superior".

A marcha integrou a Semana Nacional de Luta da CGTP, a qual inclui, até sexta-feira, dezenas de greves, plenários e concentrações por todo o país, nomeadamente um desfile em Lisboa, na quinta-feira.

Portugal contabiliza pelo menos 1.534 mortos associados à covid-19 em 39.392 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.