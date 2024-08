O lucro operacional da empresa sediada em Quioto, oeste do Japão, caiu 70,6% no primeiro trimestre do ano fiscal da companhia, para 54,51 mil milhões de ienes (cerca de 338,7 milhões de euros), segundo o relatório financeiro divulgado hoje.

As receitas de vendas da Nintendo caíram 46,5%, para 246,638 mil milhões de ienes (1,333 mil milhões de euros) nos primeiros três meses “devido a uma baixa homóloga nas vendas unitárias tanto de ‘hardware’ como de ‘software’ da Nintendo Switch”.

Nos próximos meses deve ser anunciada a nova plataforma da marca, sucessora da Nintendo Switch.