A Luso Speakers Bureau é uma agência que visa agregar talento, conhecimento e experiência e dar a oradores portugueses um espaço para partilharem as histórias, conhecimento e o trabalho que desenvolvem junto do público de eventos que se realizam em Portugal, designadamente os que são promovidos por organizadores internacionais.

“Em Portugal, valorizamos os espaços para os eventos, os serviços associados, o sol, a gastronomia, os monumentos, mas não apresentamos o talento. Esta ideia nasceu numa conversa casual, onde começámos a identificar pessoas cujo trabalho conhecemos. Vimos que, afinal, não eram tão conhecidos pelo público internacional quanto seria de esperar", explica Marta Graça, uma das fundadoras do projeto em parceria com Rita Andrews. Esse foi o ponto de partida da Luso Speakers Bureau. "A lista dos oradores começou assim a crescer e surgiu o projeto para dar visibilidade a profissionais nacionais com talento e experiência. Queremos posicionar o conhecimento e talento ao nível do que melhor se vê internacionalmente”, afirma.

Entre os oradores disponibilizados estão nomes como o de Ana Pires, investigadora do Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESC TEC, Pedro Gadanho, arquiteto, curador, escritor e fundador do MAAT, Assunção Cristas, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Bruno Soares Gonçalves, investigador coordenador do Instituto Superior Técnico e presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Ana Matos, bióloga e engenheira florestal na Reserva do Vale Velho da Serra da Estrela, Paulo Ferrão, professor catedrático do Instituto Superior Técnico e presidente do IN+, Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, Veronica Orvalho, reconhecida com o Women Who Tech Award em Nova Iorque, o prémio científico IBM e Women Entrepreneurship Award 2023, e Pedro Diogo Vaz, country manager da Superbrands em Portugal, Angola, Espanha e França, professor na Escola Superior de Comunicação Social e empreendedor.

A investigadora portuguesa Ana Pires partilha o seu entusiasmo com o desafio de "levar o trabalho e a experiência portuguesa a novos públicos, ampliar o nosso alcance e fomentar novas colaborações”. Estar presente na plataforma é, para a investigadora, “uma ajuda na ponte entre oradores e organizadores, remove a camada de negociação e logística, que consome muito tempo, e promove o talento nacional para conferências que acontecem em todo o mundo".

De acordo com números divulgados recentemente pelo Turismo de Portugal, o nosso país mantém uma posição de destaque no ranking de destinos de congressos da Associação Internacional de Congressos e Incentivos (ICCA) com a 6ª posição no ranking europeu e a 7ª posição no ranking mundial, relativamente a eventos organizados em 2022. Lisboa mantém o 2oº lugar em ambas as tabelas.

O segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) continua em destaque no Turismo de Portugal desde o lançamento do programa Portugal Events em 2021, com um orçamento de cinco milhões de euros para eventos que qualifiquem a experiência turística, contribuam para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade do turismo.

A Luso Speakers Bureau assegura diversidade tantos nas gerações de oradores como na localização e nos sectores, com nomes nas áreas de ciência, medicina, economia, gestão e finanças, educação, arquitetura, direito, tecnologia, empreendedorismo, agricultura, artes e desporto.

"As agências de oradores são muito comuns nos países de língua inglesa. Como organizadora, sempre me esforcei para encontrar o orador certo e muitas vezes precisei recorrer a pessoas que estão noutros países. A Luso Speakers Bureau surge para projetar mais talento nacional para os muitos públicos internacionais que frequentam eventos em Portugal", refere Rita Andrews, cofundadora e profissional na área dos eventos no Reino Unido.

A divulgação dos oradores portugueses está a ser feita também a nível internacional. A nova plataforma é independente, isenta, abrangente e aberta a oradores que pretendam integrá-la. A inscrição é feita online e avaliada mediante curadoria das fundadoras.