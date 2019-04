O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, considerou histórica a decisão porque, disse, "seria muito mais fácil" seguir as orientações nacionais, que na região iriam abranger "apenas 600 enfermeiros e 900 iriam ficar de fora".

A medida, registada numa ata de compromisso assinada na segunda-feira, custará aos cofres regionais quatro milhões de euros e será feita de forma faseada até 2021, abrangendo 1.500 enfermeiros.

A ata de compromisso foi assinada entre o governo regional e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM), Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SDEP), e Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).

"Esta decisão do Governo Regional vai, de facto, ao encontro daquilo que os enfermeiros queriam e de facto é decisão diferente daquela que a administração central dos serviços de saúde tem preconizado. Com esta decisão do governo todos os enfermeiros da região autónoma da Madeira, independentemente do seu vínculo laboral têm acesso a este processo de descongelamento de carreiras", afirmou o secretário regional.

O presidente do SERAM, Juan Carvalho considerou que com o acordo fica resolvido um problema que tinha 15 anos.