Só em abril, contabilizaram-se 3.535 GWh de eletricidade, 62,1% com origem renovável.

De acordo com o boletim de eletricidade renovável da APREN, entre janeiro e abril, Portugal “foi o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, ficando atrás da Noruega, Dinamarca e Áustria”.

Contudo, Portugal diminuiu a incorporação renovável em 0,6%, ficando o país em quarto lugar.

Nos primeiros quatro meses do ano, o setor eletroprodutor emitiu 1,9 milhões de toneladas equivalentes a CO2 (MtCO2eq), evitando o gasto de 1.254 milhões de euros na importação do gás natural.

“Entre 01 de janeiro e 30 de abril, o preço médio horário registado no MIBEL [Mercado Ibérico de Eletricidade] em Portugal (220,2 euros por megawatt cúbico por hora — MWh3) representa um aumento superior ao quádruplo face ao período homólogo do ano passado”, lê-se no documento.

No período em questão, registaram-se 52 horas não consecutivas em que a geração renovável “foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade em Portugal continental”, apresentando um preço horário médio no MIBEL de 146,9 euros por MWh.

Em abril, totalizaram-se 40 horas não consecutivas com um preço horário médio no MIBEL de 137,5 euros por MWh.

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, o sistema elétrico nacional teve um saldo importador de 3.509 GWh, apresentando exportações de eletricidade na ordem dos 874 GWh e importações de 4.383 GWh.