"Estamos a investir em competências", afirmou o presidente executivo da Makro Portugal, dando os exemplos da abertura da Makropédia, centro de partilha de conhecimento dedicado a colaboradores, clientes e parceiros.

Sobre a digitalização, que é um desafio para o setor, esta vai "mudar o jogo na indústria para melhor", considerou o presidente executivo do Metro, adiantando que o grupo tem desenvolvido "uma série de ferramentas" que permitirão melhorar o desempenho dos seus clientes.

Questionado sobre como vê o futuro do grupo, Olaf Koch sublinhou que o Metro não é apenas uma empresa de 'cash & carry', mas mais do que isso: distribuição, formação e inovação.

"Acho que daqui a três anos o perfil" do grupo será "o de uma empresa com soluções", um parceiro empresarial, adiantou.

Relativamente às suas expectativas sobre o mercado português nos próximos três anos, o presidente do grupo alemão manifestou-se otimista.

"Tenho observado Portugal através da Makro Portugal, mas também através de programas de 'startups' que apoiamos", começou por dizer o gestor.

"Estou bastante impressionado pela forma como o país mudou desde os tempos difíceis [intervenção da 'troika']", prosseguiu, salientando que a trajetória ascendente da economia portuguesa "deverá continuar", nomeadamente no setor onde a Makro Portugal opera, "nomeadamente no setor alimentar".

"Portugal é um país que viveu uma fase de dificuldade e tornou-se mais forte", disse, apontando o "aspeto da inovação", que é "algo que está a acontecer" no país.

"Inovação, criatividade e empreendedorismo. Isso é assinalável comparando com outros países europeus. E Portugal, especificamente no que respeita à inovação no setor alimentar, está a tornar-se um dos países pioneiros" nesta área, salientou.

O grupo Metro mantém o seu compromisso de reduzir de forma significativa a utilização de plástico nos próximos anos, uma tendência seguida por vários setores em termos globais.

"Já substituímos [o plástico] em centenas de artigos" e isso é um dos grandes desafios no futuro, referiu.

"Do meu ponto de vista é preciso encontrar material alternativo que seja mais sustentável", disse, apontando que há situações em que a "alternativa" por vezes "é mais prejudicial para o planeta do que o próprio plástico em si", pelo que as várias partes envolvidas devem trabalhar em conjunto na procura de soluções.

A Makro entrou em Portugal em 1990, atualmente emprega mais de 900 pessoas e conta com duas plataformas logísticas: Torres Novas e Malveira.