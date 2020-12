“Já foram pagos aos beneficiários finais 5,17 milhões de euros”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ do programa.

Estes pedidos de apoio tiveram início em maio e terminaram na passada terça-feira com 901 candidaturas do Continente e dos Açores.

O processo de decisão está em curso, mas já foram aprovadas 522 candidaturas, “que envolvem mais de 1.500 tripulantes”, com um apoio público de 6,2 milhões de euros.

Os períodos, durante o período de paragem da embarcação, equivalem ao salário mínimo nacional para os pescadores e, no caso do armadores, correspondem a 80% do rendimento da atividade da pesca no ano civil anterior.

O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais 116 milhões de euros correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.

