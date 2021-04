Quem sobe a rua das Carmelitas encontra algumas das mais emblemáticas lojas do Porto. No meio delas, destacam-se não raras vezes as montras dos armazéns Marques Soares.

A reabertura do espaço, inaugurado em 1960, esta segunda-feira, conta também com montras vestidas a rigor — ou, no caso, despidas, já que o mote tem o seu quê de redução.

As novas decorações para a coleção Primavera/Verão foram especialmente desenhadas por Pedro Caride, "com uma forte aposta na utilização de material 100% reciclado", explica a empresa em comunicado.

Ao todo foram utilizadas cerca de duas mil caixas e cinco mil metros quadrados de papel de seda para preparar todo o cenário.

"É um trabalho feito de material 100% reciclado e que recorreu ainda a fornecedores locais, com os quais a Marques Soares trabalha diariamente, cujos rostos conhecemos e que nos são próximos", adianta Pedro Caride, citado pela marca.

Para o criativo, o maior elogio que pode ser feito ao trabalho "é as pessoas virem ver as montras e parar para fotografar". "É a vida a voltar ao seu normal, as pessoas a fazerem compras. É isso que queremos e esperamos para estes próximos tempos e que seja para durar", diz ainda.

Lojas reabrem todas hoje — mas só no Porto há condicionamentos

Fonte da marca garante ao SAPO24 que "a reabertura das lojas da Marques Soares está a ser preparada com todo o respeito pelas normas de higiene e segurança em vigor e emanadas pela Direção-Geral da Saúde".

Tendo em conta o plano de desconfinamento do país, as lojas de Braga, Aveiro, Santarém, Beja, Vila Real e Évora vão poder reabrir sem qualquer tipo de restrição, dado que a área de loja está no limiar dos 200 metros quadrados autorizados pelo governo.

Todavia, na loja do Porto, onde o espaço é maior, "será necessário proceder a uma adaptação do espaço para cumprir os 200 metros quadrados permitidos. Assim, cada acesso da loja pela rua das Carmelitas irá funcionar de forma independente, permitindo receber os clientes com toda a segurança e com a mesma qualidade e simpatia de sempre", diz a mesma fonte.

"Os clientes têm saudades de vir à nossa loja, de ver os produtos ao vivo e de receberem o atendimento personalizado que damos a cada cliente", salienta a administração da Marques Soares, num comunicado.

A marca consegue assim reabrir todos os espaços que tem espalhados pelo país já nesta segunda-feira — isto numa altura em que ainda não conseguem estimar o impacto da pandemia: "ainda nos encontramos em estado de emergência, as limitações e a incerteza dos próximos tempos ainda são imprevisíveis", justifica.

Apesar disso, o certo é que as vendas pela internet "continuam a superar as expectativas: no último ano conseguimos um crescimento de vendas que estimávamos para três anos".