O ministro das Finanças, Fernando Medina, falava na última audição na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e, em jeito de despedida, fez um balanço da governação socialista nos últimos anos.

“Estes oito anos o que demonstram é a derrota ideológica total daqueles que defenderam que era impossível consolidar as contas públicas sem cortar em direitos, sem cortar em salários, sem cortar em pensões, sem despedir funcionários, sem cortar em elementos fundamentais do funcionamento do nosso Estado”, afirmou.

Para Fernando Medina, os que defenderem essa visão “foram derrotados à luz, ano após ano, todos os anos, até hoje, e no próximo ainda o serão pela demonstração” do que o Governo sempre afirmou.

O governante destacou ainda os resultados orçamentais alcançados, dando como exemplo “o saldo positivo mais importante da democracia portuguesa, mas também a redução de dívida pública mais importante da democracia portuguesa”.

“É esta a grande lição que nos deve inspirar e animar sobre a condução da política económica que durante estes anos o PS realizou de forma particularmente acertada e com resultados que estão à vista de todos”, defendeu.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, na sequência da demissão do primeiro-ministro.