O mercado automóvel registou um aumento de 41,9% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2022, com 60.563 novos veículos em circulação, divulgou hoje a ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

Segundo os dados, face a igual período de 2019 (período pré-pandemia), verificou-se, no entanto, uma queda de 39,3%, realça a ACAP. Tendo em consideração apenas o mês de março, foram matriculados em Portugal 24.590 veículos automóveis, uma subida de 51,2% quando comparado com o mesmo mês de 2022, mas menos 14,1% face a março de 2019. Por categorias e tipos de veículos, observou-se nos automóveis ligeiros de passageiros, no primeiro trimestre, um acréscimo homólogo de 49,6% para 52.191 matrículas. Nos primeiros três meses do ano, 47,2% dos novos veículos ligeiros de passageiros eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos. Em particular, verificou-se que 16,1% dos novos veículos ligeiros de passageiros eram elétricos, destaca a ACAP. No mês de março foram matriculados em Portugal 21.472 automóveis ligeiros de passageiros novos, um crescimento homólogo de 60,1%. Já quanto aos veículos ligeiros de mercadorias, o mercado atingiu 6.651 unidades de janeiro a março, um aumento de 3,2% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Tendo em conta apenas o mês de março, verificaram-se 2.429 novas matrículas, um aumento homólogo de 3,6%. No mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, de janeiro a março as matrículas totalizaram 1.721, um acréscimo de 28,4% face ao mesmo período de 2022. Em março, foram comercializados 689 veículos pesados, um aumento de 34,8% em comparação com o mesmo mês de 2022.