O setor bancário, "pelo investimento que sempre fez em tecnologia e no desenvolvimento dos seus modelos de negócio, desde as ATM's, aos cartões, ao online, ao mobile" e, mais recentemente, a aplicação transversal de "inteligência artificial", está "tipicamente mais avançada" do que outros setores de atividade no capítulo da digitalização, refere a Eng.ª Maria José Campos, vogal do Conselho de Administração do Millennium bcp.

A este nível, a app do Millennium talvez seja o seu ex-líbris. "É uma aposta em tornar a vida dos nossos clientes mais fácil", diz Maria José Campos. Referindo que a app tem "uma experiência digital superior" porque foi construída "de fora para dentro" (ou seja, tendo em conta as necessidades dos clientes), Maria José Campos considera ainda que a app "tem uma oferta muito abrangente" e que alia "a conveniência à segurança".

Com mais de um milhão de clientes a utilizar frequentemente os seus canais digitais, o Millennium bcp é uma das referências no que diz respeito à digitalização da banca em Portugal, tendo sido recentemente premiado pela revista Global Finance como o Melhor Banco Digital em Portugal.