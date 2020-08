As isenções também existem para quem tiver reformas domiciliadas inferiores a 500 euros caso a soma mensal das reformas e pagamentos domiciliados, como água, gás, eletricidade, telefone e telecomunicações, perfaça três ou mais transferências.

No caso das Contas Negócio ENI’s, as isenções mantêm-se no mês de abertura de conta, caso o primeiro titular tenha 23 ou menos anos, nos casos em que os créditos de ordenado, pensão, reforma ou subsídio sejam iguais ou superiores a 750 euros e faturação igual ou superior a 150 euros em cartões de débito ou crédito, ou faturação em cartões superior a 400 euros, ou reformas inferiores a 500 euros com domiciliação de pagamentos de serviços em pelo menos três transferências.

O BCP registou lucros de 76 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, uma diminuição de 55% face aos lucros de 169,8 milhões de euros no mesmo período de 2019, divulgou o banco em 28 de julho.