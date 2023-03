Ana Mendes Godinho falava numa audição regimental na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, na Assembleia da República.

A governante disse que os dados diários disponíveis para fevereiro sobre o desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) apontam para menos seis mil inscritos.

Segundo os últimos dados oficiais divulgados, o número de desempregados inscritos no IEFP caiu 9,6%, em janeiro, para 322.087 pessoas, tratando-se do segundo mês de janeiro com o valor mais baixo dos últimos 30 anos, segundo comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, divulgado em janeiro.

Comparativamente com dezembro, o número de desempregados em janeiro aumentou 4,9%, o que representa um acréscimo de 15.082 pessoas.