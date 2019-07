“A extensão do molhe [leste] vai garantir a segurança das manobras dos navios, devido à agitação marítima, e vamos ter o reforço da capacidade e eficiência energética do porto, uma vez que o seu crescimento obrigará a uma maior capacidade no fornecimento de energia”, explicou.

A modernização do sistema de controlo de tráfego marítimo da administração portuária, no valor de 900 mil euros, foi outro dos investimentos apresentados para reforçar a segurança do tráfego marítimo e do sistema portuário.

O novo sistema VTS "permitirá aumentar a fluidez e a segurança da navegação das embarcações que demandam os portos de Sines, Faro e Portimão”, indicou o Ministério do Mar.

"Para se ter um porto moderno e habilitado deverá haver investimento público. A segurança é cada vez mais incontornável e o novo VTS, que foi agora instalado, está em sintonia com o projeto da Janela Única Logística que entra em funcionamento em setembro no porto de Sines", adiantou a governante.

A construção de um Centro de Despacho de Mercadorias & Pré-Gate Rodoviária (quatro milhões de euros), a requalificação do ramal ferroviário do porto de Sines (8,4 milhões de euros) e uma nova lancha de pilotos, no valor de 900 mil euros, fazem parte do pacote do investimento público anunciado pela ministra.

Além do aumento da capacidade de movimentação de carga que os investimentos no Terminal XXI e do futuro Terminal Vasco da Gama vão representar para o porto de Sines, a ministra do Mar destacou ainda a importância dos projetos para a criação de emprego e riqueza na região.

“É um investimento muito significativo para o país, impactante para a economia e o emprego da região. Vamos colocar Sines nas rotas logísticas e internacionais, ou seja no topo da primeira liga do transporte marítimo e internacional”, afirmou.