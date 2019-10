Na sua intervenção no painel de abertura da Portugal Mobi Summit, na Nova SBE - School of Business and Economics, em Cascais, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que a rede pública da Mobi.E vai a concurso público para concessão ainda este ano.

A ideia é dividir os cerca de 600 a 700 postos de carregamento elétrico, que vão ser instalados até ao final do ano, em 10 lotes espalhados pelo país, em redes compostas por pelo menos 60 postos, explicou.

Desta forma, o Estado passa apenas a ter a função de regulador e a manutenção dos postos de carregamento elétrico passa a ser assegurada, segundo Matos Fernandes, por “empresas mais capazes”, passando todo o carregamento a ser pago.

“Na primavera do próximo ano este projeto e este processo estarão fechados”, adiantou o ministro.

O governante prestes a assumir a pasta do Ambiente e da Ação Climática, que passa a abranger a gestão das florestas, relembrou as metas para atingir a neutralidade carbónica em 2050 (no setor dos transportes, a meta de redução de emissões em Portugal é 25%), que disse não serem negociáveis.

Apontou que 15% do investimento de dois mil milhões de euros anuais necessário para atingir esses objetivos tem de ser dedicado ao setor da mobilidade.