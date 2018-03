“Moçambique apresentará os desenvolvimentos fiscais e macroeconómicos recentes e propostas de reestruturação da dívida comercial e garantida”, refere-se no documento.

O Governo diz continuar empenhado em “encontrar soluções consensuais para uma resolução colaborativa da situação atual da dívida, através do diálogo”, acrescenta-se.

As organizações da sociedade civil têm acusado o Governo de falta de transparência e pediram que o executivo prestasse informação “perante os cidadãos através de um informe em sessão plenária na Assembleia da República”, antes da reunião em Londres, o que não chegou a acontecer.

Em causa está um rombo nas contas públicas de Moçambique, que nasceu em 2013 e 2014.

Três empresas públicas com negócios de fachada, segundo uma auditoria internacional da Kroll, contraíram dívidas de cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de um oitavo do PIB do país à data) com base em garantias do Estado assinadas à revelia da lei, das autoridades e dos parceiros, naquele que ficou conhecido como o escândalo das dívidas ocultas.