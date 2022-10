A perspetiva dos depósitos de longo prazo do Barclays e do Santander UK passou de “estável” para “negativa”, mantendo-se a avaliação em “A1”.

No mesmo sentido, a Moody’s também classificou como “negativa” a divida não garantida do Barclays, HSBC UK, Lloyds Bank, National Westminster Bank e Santander UK.

Esta decisão surge uma semana após a agência de notação financeira ter baixado a perspetiva da divída soberana do Reuno Unido para “negativa”, mantendo o ‘rating’ em “Aa3”.

A Moody’s ressalvou que as perspetivas dos bancos britãnicos podem voltar a melhorar, caso a dívida soberana recupere a sua classificação “estável”.

Na semana passada, a Moody’s também baixou a perspetiva do Banco de Inglaterra, como emissor de longo prazo da moeda nacional e estrangeira, perante a “imprevisibilidade na tomada de decisões políticas” no Reino Unido, as perspetivas de crescimento debilitadas e a elevada inflação.

“A evolução das decisões políticas e a capacidade do Governo do Reino Unido para gerar confiança no seu compromisso em manter a prudência fiscal” serão as chaves para as próximas decisões da Moody’s sobre as classificações do Reino Unido, assinalou.