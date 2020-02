A operação contou com a participação do BNP Paribas e da Merril Lynch, de acordo com o comunicado.

A CTG adiantou ainda que “os termos finais da colocação serão anunciados após conclusão do processo de ‘accelerated bookbuild’, antecipando que deveria ocorrer hoje antes da abertura do mercado”.

A CTG é o maior acionista da EDP sendo que, no dia 06 de fevereiro, contava com uma participação de 23,27% do capital da elétrica, de acordo com o site da EDP.

“A sociedade China Three Gorges (Europe) S.A. é totalmente detida pela China Three Gorges (Hong Kong) Co. Ltd, cuja totalidade do capital social é detida pela China Three Gorges International Corporation, que por sua vez é detida na totalidade do capital pela China Three Gorges Corporation, que por seu turno é detida na totalidade do capital pela República Popular da China”, esclareceu a EDP na sua página ‘online’.

Na sessão de hoje da bolsa de Lisboa, pelas 09:37 horas em Lisboa, as ações da EDP seguiam a cair 1,18% para 4,51 euros.