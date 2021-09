Ao longo dos anos têm surgido várias soluções de terminais de pagamento. Primeiro surgiram os TPA (Terminal de Pagamento Automático) que liam as bandas magnéticas dos cartões, depois a tecnologia chip e, mais recentemente, o contactless, que permite que seja possível fazer um pagamento encostando apenas o cartão ao terminal. Para além dos terminais, a explosão do comércio online motivou também uma procura crescente por soluções que permitam que uma loja digital funcione de forma eficiente, nomeadamente no que toca à forma como os pagamentos são feitos.

É neste contexto que entra a myPOS. Em primeiro lugar, com os seus terminais de multibanco myPOS, que aceitam uma ampla variedade de cartões de débito e crédito, em qualquer lugar, bastando, para isso, ter uma conexão de rede estável - sendo que para isso contribui o facto de os mesmos serem vendidos com um cartão SIM integrado, que possibilita a conexão por WiFi ou 3G ou 4G, aceitando por isso pagamentos via Visa, MasterCard, Maestro, American Express, mas também Google Pay, Apple Pay, entre outros. Adicionalmente, ao aderir ao serviço, é-lhe apenas cobrado o preço do terminal que escolher e as taxas pelas transações que forem realizadas.

Para além disso, o aspeto físico dos terminais é uma das grandes preocupações da empresa. Porquê? "O design está muitas vezes de mãos dadas com a inovação. Juntamos um conceito inovador a um design atualizado para que o cliente perceba que uma coisa combina com a outra", explica Pedro Osório de Castro, Country Manager da myPOS Portugal.

O terminal mais acessível, o myPOS Go, é também o mais vendido. Um dos motivos é o facto de ser bastante pequeno e, por isso, fácil de transportar. Cabe inclusive no bolso.

Contudo, a myPOS tem também, no âmbito de uma parceria com a Visa, líder global em tecnologia de pagamentos, uma opção para quem não pretende adquirir um terminal físico. O myPOS Glass é uma app para Android que "transforma" telemóveis em terminais de pagamentos - graças à solução fornecida pela Visa -, permitindo que o comerciante receba pagamentos contactless de cartões, carteiras móveis e dispositivos com NFC (tecnologia Near Field Communication, que permite uma transação financeira entre dois dispositivos). Sem fios ou cabos, só precisa de instalar a aplicação no seu telemóvel.

Permitir o pagamento sem contacto é particularmente relevante nos dias que correm, uma vez que, de acordo com uma pesquisa do final do ano passado da GFK em nome da Visa, os consumidores portugueses afirmam ter aumentado o uso de pagamentos sem contacto em 48% desde o início da pandemia. Esta tecnologia não exige contacto físico: as pessoas simplesmente passam o cartão sobre o aparelho, que reconhece os detalhes e permite que o pagamento seja feito de forma simples, rápida e segura.

Do físico ao online

“Normalmente quem oferece soluções para pagamento físico, ou seja os terminais, nem sempre oferece online. E mesmo quando oferece, não o faz de forma integrada. O comerciante para aceitar as várias marcas internacionais tem de fazer vários contratos. Connosco isso não acontece”, diz Pedro Osório de Castro.

Aquilo que a myPOS se presta a oferecer é o acesso a uma plataforma onde estão presentes, em tempo real, todas as transações e transferências realizadas. Caso as queira comunicar a um contabilista pode fazer download direto do ficheiro ou até mesmo integrar o seu software de faturação, tornando o processo mais simples, cómodo e automatizado. No fundo, "a myPOS é uma ferramenta de gestão. Não precisa de fazer fecho de terminal, nem de retirar os talões das transações ao fim do dia. Toda esta informação está na plataforma", acrescenta o responsável pelo desenvolvimento do negócio da marca em Portugal.

Recentemente, a empresa lançou uma nova ferramenta que permite que um cliente crie o seu site de comércio online a partir da plataforma myPOS Online. Não precisa de ter qualquer tipo de conhecimentos de design ou programação, uma vez que pode escolher entre vários modelos predefinidos de site, de acordo com aquele que melhor se encaixa para o seu negócio.

“É uma ferramenta bastante recente e inovadora, porque nós sabemos que muitos dos pequenos comerciantes ainda não têm um site ou ainda não têm um site que faça vendas”, refere Pedro Osório de Castro. “Cada vez mais as pessoas vão comprar online, é incontornável que aconteça. Aquilo que nós quisemos fazer foi ajudar principalmente pequenos comerciantes a darem esse passo: terem um site dinâmico que seja também um canal de vendas”, conclui.