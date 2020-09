Segundo António Ramalho, da carteira só 14% eram residenciais, 35% dos ativos tinham mais de cinco anos (e 100 imóveis tinham mesmo mais de 20 anos) e “ilegal” porque, em geral, os bancos são obrigados a vender imóveis no prazo de dois anos.

Ainda de acordo com o gestor, as vendas de imóveis foram competitivas e sujeitas à “autorização prévia do Fundo de Resolução” no caso dos imóveis cobertos pelo mecanismo de capital contingente (ou seja, imóveis cujas perdas são compensadas pelo Fundo de Resolução bancário).

Sobre a escolha da empresa Alantra como consultora do Novo Banco, Ramalho assumiu que essa foi uma decisão do Conselho de Administração depois de o departamento de ‘compliance’ o ter desaconselhado por a presidente executiva da Alantra Portugal, Rita Barosa, ter sido assessora de Ricardo Salgado no BES (como noticiou o Público).

A administração do banco acabou por escolher a Alantra Espanha para o assessorar na venda de imóveis, sem intervenção da equipa portuguesa.