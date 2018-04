“Não consigo antecipar os resultados do próximo ano. Faremos tudo e o melhor que podermos para o banco rapidamente passar a uma fase de lucros, mas não estou num ‘sprint’ de lucros, estou numa maratona de sustentabilidade”, disse António Ramalho, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, hoje divulgada.

Isto porque, de acordo com o responsável, o banco “precisa de sustentabilidade a prazo”.

No início deste mês foi conhecido que esta instituição – que ficou com ativos do ex-BES, alvo de medida de resolução em agosto de 2014 – teve prejuízos recorde de 1.395,4 milhões de euros em 2017, num ano em que constituiu mais de 2.000 milhões de euros de imparidades (provisões para perdas potenciais).

Na sequência deste nível elevado de perdas, o Novo Banco ativou o mecanismo de capital contingente negociado com o Estado português, pedindo que o Fundo de Resolução bancário (entidade na esfera do Estado financiada pelas contribuições dos bancos) o capitalize num montante de 791,7 milhões de euros.

Uma vez que o Fundo de Resolução não tem todo esse valor, o Estado deverá emprestar até 450 milhões de euros ao fundo para capitalizar o Novo Banco.

“Os contribuintes portugueses pelos vistos vão emprestar ao Novo Banco 450 milhões […] ao Fundo de Resolução” e “o que posso fazer” é assegurar a “criação de valor deste banco e ao melhor preço possível”, sustentou António Ramalho.