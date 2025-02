“O número de notas falsas aumentou em comparação com os anos anteriores, nos quais foi excecionalmente baixo após a pandemia de covid-19”, indicou, em comunicado, o BCE.

As notas de 20 e de 50 euros foram as mais contrafeitas, representando 75% do número total.

O BCE indicou que 97,8% das notas contrafeitas foram detetadas em países da área do euro.

Por sua vez, 1,3% das notas foram encontradas em Estados-membros da União Europeia não pertencentes à área do euro e 0,9% em outras partes do mundo.

“A probabilidade de receber uma nota contrafeita é baixa, uma vez que o seu número é muito reduzido comparativamente às notas do euro autênticas em circulação”, referiu.

No total, em 2024, foram detetadas 18 notas falsas por cada milhão de notas autênticas em circulação.