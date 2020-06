Cada indivíduo age de forma distinta perante determinadas circunstâncias. A pandemia fez com os consumidores adotassem novas atitudes e novos comportamentos e hábitos de consumo, o que, por si só, originou uma crise económica e social de proporções históricas. Segundo o novo Índice de Consumidores Futuros, publicado pela Ernst & Young, 42% dos consumidores inquiridos acredita que a pandemia da COVID-19 alterará fundamentalmente os seus hábitos de compra — o estudo resulta de um inquérito a consumidores dos EUA, Canadá, França e Alemanha, durante o início de abril.

A Ernst & Young identificou quatro novos perfis de consumidor formados durante a pandemia: o perfil “Save and stockpile” [“Poupar e armazenar”] corresponde a 35% dos consumidores e dele fazem parte aqueles que estão mais pessimistas e orientados para a família; 27% dos consumidores fazem parte do perfil “Cut deep” [“Cortes profundos”] e gastam menos em todas as áreas de consumo, à medida que são demitidos ou dispensados do trabalho; o perfil “Stay calm, carry on” [“Mantenham-se calmos e prossigam”] corresponde a 26% dos consumidores e dele fazem parte os que mantêm a sua vida praticamente inalterada pela pandemia; e apenas 11% das pessoas abrange a categoria “Hibernate and spend” [“Hibernar e gastar”], tendo feito mais gastos durante a crise.

Se as empresas já estavam a tentar acompanhar as mudanças nos comportamentos do consumidor antes da pandemia, fazê-lo agora é ainda mais crítico para que antecipem como os consumidores irão responder às novas necessidades.



Estas são as tendências de consumo que se têm vindo a destacar desde o início da pandemia da COVID-19.

O comércio online vai prevalecer

As restrições impostas pelos Governos em prol da saúde pública fizeram com que os consumidores tivessem de encontrar novas formas de consumir cumprindo os requisitos de distanciamento social. Muitos aderiram às compras pela internet como forma de contornar essas mesmas restrições. Por cá, os portugueses assumiram passar mais 62% do seu tempo na internet, tendo havido um crescimento de 513% ao nível das pesquisas para compras online durante o mês de março, refere um estudo da Group M, citado em abril pelo Expresso.

Foco em bens essenciais

Tendo em conta o período imprevisível em que nos encontramos e as incertezas sobre o futuro da economia, os consumidores têm-se focado mais nas suas necessidades primárias e a curto-prazo. Segundo um artigo de 2009 da McKinsey, durante uma crise, os consumidores tendem a concentrar-se em produtos e serviços a preços mais baixos, precisando de razões válidas para continuar a comprar bens mais caros. Nessa linha, durante a pandemia da COVID-19, um em cada quatro consumidores nos Estados Unidos está a gastar mais 133% em compras alimentares, enquanto que os gastos em bens de luxo têm diminuído, revela um recente estudo da Self.