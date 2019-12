De acordo com os resultados do Guia do Mercado 2020 da Hays , comerciais e profissionais de tecnologias da informação surgem como as funções mais procuradas para 2020, integrando a lista de prioridades de recrutamento de 30% dos empregadores. Seguem-se engenheiros (22%), os profissionais de marketing e comunicação (14%), de logística e supply chain (13%) e, por fim, os financeiros (12%).

A maioria dos empregadores consultados no estudo aponta como razão para estas contratações o crescimento das empresas em território nacional (68%) ou no estrangeiro (30%). No entanto, 32% indicam a necessidade de substituição de colaboradores, 19% referem a reestruturação de equipas, e 17% o aumento temporário de projetos.

Apesar da prioridade às tecnologias de informação, apenas 8% dos empregadores pretendem contratar como forma de preparação para a 4ª revolução industrial, mesmo que metade dos inquiridos acredite que a sua empresa está a preparar-se adequadamente neste campo.

Mas que tipo de competências procuram os empregadores nos profissionais que pretendem recrutar em 2020?

Quando questionados relativamente às competências que mais valorizam num profissional, a apetência para trabalhar em equipa surge em primeiro lugar, com 56% das respostas, provavelmente um reflexo de uma cultura empresarial global que valoriza cada vez mais a colaboração e a partilha de ideias entre os seus colaboradores.

Seguem-se as competências técnicas (55%), ética/valores (54%), proatividade (53%) e capacidade de trabalho (48%).

Entre as menos valorizadas, encontram-se a experiência internacional, referida apenas por 4% dos empregadores, a rede de contactos (3%) e a diplomacia (2%).

Relativamente aos conhecimentos de idiomas que assumem, neste momento, maior importância para os empregadores, o português e o inglês surgem em destaque e praticamente em igualdade de importância. Já o espanhol, é valorizado por quase metade (49%) dos inquiridos, seguindo-se o francês (32%), o alemão (13%) e o italiano (6%).