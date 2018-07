Segundo o relatório “Perspetivas de Emprego”, da OCDE, a estagnação salarial atinge sobretudo os países mais afetados pela crise e os trabalhadores precários que passaram recentemente por períodos de desemprego.

“A menos que os países quebrem este ciclo, a recuperação vai ser prejudicada e aumentará a desigualdade do mercado de trabalho”, de acordo com o documento.

Os dados da OCDE indicam que a taxa de emprego na população entre os 15 e os 74 anos alcançou os 61,7% na média dos países membros no final de 2017, fazendo com que pela primeira vez haja mais empregos do que antes da crise, ao mesmo tempo que a taxa de desemprego está também a alcançar mínimos históricos.

“A taxa de emprego deverá chegar aos 62,1% este ano e 62,5% no quarto trimestre de 2019”, com as principais melhorias a observarem-se nos trabalhadores com mais idade, mães com crianças pequenas, jovens e imigrantes.