Também Alberto de Castro, igualmente vice-presidente do CES, alertou que “o passado criou a sensação de que o que se anuncia no OE não se executa”, sendo que o conselheiro espera que isso se altere.

O CES, que disponibilizou na quarta-feira ao fim do dia, o seu parecer sobre o OE2020 aos deputados, admitiu alguma falta de tempo para compilar e disponibilizar o documento.

Ainda assim, e no seu discurso de abertura, o presidente da entidade, Correia de Campos, salientou que o parecer “assinala uma limitação na ambição de crescimento económico a 1,9%”, para 2020.

No texto do parecer, o CES salienta que este valor marca uma “tendência de desaceleração face a 2017 e 2018” e “suscita sentimentos contraditórios: está abaixo daquilo que o CES considera necessário mas, ainda assim, enfrenta riscos significativos”.

Durante a audição, Correia de Campos deu ainda conta da necessidade de uma maior harmonização entre o OE e as Grandes Opções do Plano (GOP).

“Na análise das GOP [que o CES também leva a cabo] sentimos falta do cenário macroeconómico que o Governo adia para o OE”, indicou.

No texto do parecer, o CES sugeriu mesmo que “a coerência entre os dois documentos deveria ser evidenciada e que seria de considerar se os dois pareceres que elabora não ganhariam consistência em ser objeto de um documento único, mesmo que as entidades requerentes não sejam as mesmas”.

Para Correia de Campos, a “positividade” do saldo orçamental é importante, mas o seu equilíbrio com o uso para o investimento está “no fio de navalha”. “É um equilíbrio difícil e só com muito bom senso é possível”, referiu no parlamento.

Alberto de Castro, por sua vez, defendeu que só uma política de crescimento pode garantir uma estratégia sustentada da distribuição de rendimentos. Além disso, “é muito difícil convergir a melhoria de rendimentos, pensões e investimento com desagravamento fiscal e isto tem que ser feito com equilíbrios muito grandes”, alertou.