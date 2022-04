Segundo a proposta do OE2022, divulgada pelo site do parlamento, o executivo prevê que o rácio da dívida pública caia para 120,7% do PIB este ano, menos 0,1 pontos percentuais (pp.) do que o previsto no Programa de Estabilidade 2022-2026.

A previsão significa uma redução face aos 127,4% registados em 2021.

O Governo prevê que o PIB cresça 4,9% este ano e que o défice caia para 1,9% do PIB este ano.