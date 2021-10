Numa comunicação feita na Presidência do Conselho de Ministros, em que participam também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra da Saúde, Marta Temido, Duarte Cordeiro arrancou a conferência de imprensa assinalando que o Governo "lamenta" o anúncio do voto contra do BE e que o executivo não se "revê" nas palavras de Catarina Martins.

"O Governo teve durante este processo negocial uma postura bastante construtiva, serena, e procurámos dar resposta e fazer avanços concretos em matérias no Orçamento do Estado e noutras reformas que tivemos oportunidade de aprovar a semana passada", frisou o governante.

O secretário de Estado também enfatizou que, ao contrário do que foi sublinhado por Catarina Martins durante a sua intervenção neste domingo, o Governo procurou "responder às nove propostas" do BE — propostas que, na ótica do executivo, vão "além do Orçamento do Estado".

Mais, o governante frisou que Governo não ignorou, no processo negocial, as propostas dos vários partidos, que, no caso do BE, começou em julho. "Ao longo destes meses, o BE foi consolidando a sua agenda e fechou-se num conjunto de nove propostas que, foi sinalizado, o Governo ou aceitava ou o BE não tinha condições de viabilizar", recordou.

Nesta fase, acrescentou, o Governo considera que foram feitas "aproximações" em várias dessas propostas, "não em todas", como já foi sinalizado publicamente.

Em resposta às críticas da líder do bloco ao OE, Duarte Cordeiro salientou que o OE tem o maior aumento do salário mínimo (40€), o maior aumento da função pública, um reforço de mais de 700 milhões de euros na saúde, além de um aumento de pensões e um desdobramento dos escalões de IRS.

Duarte Cordeiro também elencou os diplomas aprovados na última quinta-feira, em Conselho de Ministros, em que foram foram apresentadas medidas no âmbito do Trabalho Digno, o estudo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o estatuto dos profissionais da Cultura.

"Este OE responde às preocupações dos portugueses e deve ser viabilizado", afirmou, antes de passar a bola para o BE. "O BE tem até quarta-feira para reavaliar a sua posição e o Governo mantém a disponibilidade para avaliar o Orçamento", disse, recordando que o partido pode esperar pela votação na "especialidade" para reforçar as suas propostas.

créditos: © 2021 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Intransigência do BE?

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social acusou hoje o BE de "intransigência” no processo negocial do próximo Orçamento do Estado, considerando que as opções têm de resultar de "compromissos e não de imposições".

Ana Mendes Godinho defendeu que o atual Orçamento "é uma oportunidade para as políticas de esquerda em Portugal e de reafirmação do Estado social em Portugal".

"Às vezes parece que é preciso exigir tudo e de nada prescindir para que tudo fique na mesma", criticou a ministra, dizendo que o Governo procurou "aproximações" às propostas do Bloco, embora reconhecendo que tal não foi possível em todas elas.

Para a ministra, o documento já entregue e as medidas aprovadas no conselho de Ministros da última semana permitem "um Orçamento justo e equilibrado".

"São opções políticas que estamos a fazer em conjunto como sociedade e que têm de resultar de compromissos e não de imposições", defendeu a ministra.

Catarina Martins: "Seria uma irresponsabilidade se o Governo não quisesse um acordo para o Orçamento do Estado"

A conferência de hoje tem lugar pouco depois de o Bloco de Esquerda anunciar que votará contra a proposta do Orçamento do Estado para 2022 se não existirem aproximações do Governo às propostas do partido.

"Seria uma irresponsabilidade se o Governo não quisesse um acordo para o Orçamento do Estado", defendeu, na fase das perguntas dos jornalistas, referindo que o "país tem uma enorme expectativa de poder ter uma recuperação económica que chegue aonde não se chegou na legislatura de 2015-2019", indicou.

A votação na generalidade está marcada para quarta-feira.

Para segunda-feira às 12:00 está marcada uma conferência de imprensa do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que apresentará o resultado do Comité Central, cuja ordem de trabalhos é a análise da "situação política e social” do país.

O PCP anunciou este ano pela primeira vez, desde o entendimento à esquerda feito há seis anos, o voto contra na generalidade, no caso de a proposta ser votada tal como foi entregue.

*Com Lusa