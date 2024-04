A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes (C), acompanhada pelo presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, Pedro Carmo (D), e pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Filipe Neto Brandão (2-D), durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 109/XV/2.ª (GOV) — Aprova o Orçamento do Estado para 2024, Assembleia da República em Lisboa, 8 de novembro de 2023. CARLOS M. ALMEIDA/LUSA

Lusa