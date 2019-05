Esta é uma das principais conclusões do projeto “Oleavalor”, desenvolvido desde 2016 por investigadores da Universidade de Évora (UE), do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL).

“Não há dúvida de que os olivais intensivos (250/300 oliveiras por hectare) em regadio podem ser tão rentáveis como os mesmos olivais plantados com as variedades estrangeiras, nomeadamente a Arbequina que, nos últimos anos, tem ocupado mais de 70% das novas plantações”, disse hoje à agência Lusa Francisco Mondragão Rodrigues, professor na Escola Superior Agrária de Elvas e coordenador da equipa do IPP, responsável pelos ensaios de campo em olivais em produção.

Para “travar” a descaracterização da olivicultura e dos azeites do Alentejo, os investigadores reuniram esforços para “tentar solucionar” aquilo que está na origem do desinteresse dos olivicultores pelas principais variedades autóctones, nomeadamente as variedades Galega Vulgar, Cobrançosa, Cordovil de Serpa, Blanqueta, Azeiteira, Carrasquenha e Verdeal Alentejana.

“É sobretudo a falta de plantas em viveiro e a falta de informação para melhor condução das nossas variedades que tem levado os olivicultores a plantar Arbequina”, lamenta o investigador.

De acordo com Francisco Mondragão Rodrigues, a variedade Arbequina, é “muito produtiva” por ser resultante de melhoramento genético ao longo de décadas, está disponível “aos milhões” nos viveiristas nacionais e espanhóis, e vem acompanhada de recomendações técnicas para a sua condução (adubações, rega, poda de formação e condução)”, disse.

“Nós estamos a fazer aquilo que deveria estar feito há mais de 50 anos, que é obter toda a informação para caracterizar o crescimento e as necessidades das nossas variedades para as colocar a produzir no seu máximo potencial”, acrescentou.