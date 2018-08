A posição de Jean-Claude Juncker surge em resposta a uma carta da eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que, juntamente com o eurodeputado alemão Elmar Brok, questionara o presidente da Comissão Europeia sobre a questão dos investimentos diretos estrangeiros em setores estratégicos da economia europeia, à luz da oferta pública de aquisição (OPA) lançada em maio pela China Three Gorges, que já é o maior acionista da EDP, com 23% do capital da elétrica portuguesa.

Na resposta, a que a Lusa teve acesso, Juncker aponta que, a concretizar-se, a operação será analisada por Bruxelas à luz das regras da concorrência e das concentrações, mas sublinha que, “no âmbito do atual quadro legal, a Comissão dispõe de poucos instrumentos para intervir em tais casos e não pode analisar casos individuais de investimento direto estrangeiro e os seus potenciais riscos relativamente à segurança e ordem pública ao nível europeu”, sendo essas análises, a nível nacional, “prerrogativas dos Estados-membros”.

Nesse sentido, o presidente do executivo comunitário reitera a importância de ser aprovada, “tão rapidamente quanto possível”, a proposta legislativa que a Comissão Europeia apresentou em 2017 para estabelecer uma regulamentação para um quadro para análise dos investimentos diretos estrangeiros na UE, garantindo que Bruxelas “está ciente do significado do investimento direto estrangeiro em setores estratégicos da economia europeia”.

“A Comissão está a par e está a seguir os desenvolvimentos relativamente à oferta da China Three Gorges Corporation para aumentar a sua participação e adquirir a maioria do capital na EDP. Escusado será dizer que tal transação terá de respeitar toda a legislação relevante da União”, começa por indicar na carta de resposta aos eurodeputados.