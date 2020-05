O governo quer fazer aprovar um orçamento suplementar para fazer face às despesas extraordinárias causadas pela Covid-19, mas a poucos dias de o documento ser entregue na Assembleia da República os partidos não sabem ainda qual o montante em causa. Na ronda de audições aos partidos com assento parlamentar, António Costa deixou implícito um número: 13 mil milhões de euros, correspondentes a perdas de receita fiscal (cerca de 5,5 mil milhões) e despesa não previstas (8 mil milhões).

O Programa de Estabilização Económica e Social ou PEES apresentado ao Parlamento a 27 de maio diz que as medidas para mitigar a crise "representam, no seu conjunto, um pacote orçamental de quase 2 mil milhões de euros por mês (0,9% do PIB)".

Se há apenas três semanas o governo considerava impossível fazer previsões - "elaborar projeções económicas, neste contexto, é um exercício particularmente complexo. O horizonte temporal de um exercício deste tipo não pode ir além do curto prazo, sob pena de perder qualquer valor analítico", facto que gerou fortes críticas por parte da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e do Conselho das Finanças Públicas (CFP) - agora o executivo acredita que o PIB deverá cair 7% em termos reais em 2020.

As projeções não são consensuais: o Banco de Portugal prevê uma quebra do PIB entre 3,7% (cenário base) e 5,7% (cenário adverso), o FMI estima que o PIB português deverá cair 8%, mais do que a Zona Euro (-7,5%), enquanto a Comissão Europeia acredita que Portugal perderá menos (6,8%) do que a Zona Euro (7,7%).

No Programa de Estabilidade, o governo, "recorrendo a uma metodologia sectorial similar à utilizada por instituições internacionais, como a OCDE e ainda vários bancos centrais", estima que "30 dias úteis (cerca de um mês e meio) de confinamento tenham um impacto negativo no PIB anual de 6,5 pontos percentuais. Esta estimativa deve ser interpretada como a estimativa do impacto mais severo do período de confinamento correspondendo ao período do estado de emergência".

Nas conversas que manteve com os partidos, no entanto, António Costa não afirmou nunca qual a verba em causa para o orçamento suplementar, nem especificou medidas concretas a tomar e a sua duração ou quanto disso se assume que é dívida, quanto tem contrapartidas noutras medidas, quanto quer ver reflectido em aumento de impostos ou em desonerações de taxas, por exemplo.

Mais do que um plano, o Programa de Estabilização Económica e Social é um balanço. Portugal, além da Eslováquia, foi o único Estado-membro a não incluir previsões macroeconómicas no Programa de Estabilidade e, também por isso, os partidos dizem não ter elementos informativos suficientes.

Para já, as grandes preocupações do principais partidos políticos dividem-se entre a taxa de desemprego e a possibilidade de a carga fiscal vir a aumentar num futuro próximo, motivo por que alguns deles consideram que esta é altura ideal para mexer na lei.

A taxa de desemprego no final do ano deverá situar-se entre os 10,1% (cenário base) e os 11,7% (cenário adverso), de acordo com o Banco de Portugal. Para o FMI poderá chegar aos 13,9% (10,4% Zona Euro), para a Comissão Europeia 9,7% (ligeiramente acima da Zona Euro: 9,6%). Os números são alarmantes, ainda assim, num tempo que tantos comparam com a guerra, abaixo dos 16,2% de 2013, o máximo em décadas, quando se registaram mais de 855 mil desempregados.

Segundo o Programa de Estabilização Económica e Social a 4 de maio "registavam-se mais de 373 mil desempregados, mais 4 mil que no final de abril e mais 52 mil que no final de março (mês em que se registaram 28 mil novos desempregados)".

Para o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a travagem foi brusca, mas foram implementadas medidas que permitiram diminuir o impacto.

Ao esforço feito até agora, "acresce um pacote de medidas discricionárias com impacto financeiro e sem impacto orçamental de mais de 25,1 mil milhões de euros (11,8% do PIB), incluindo apoio à liquidez das empresas, concessão de incentivos, moratórias de crédito e de rendas, e prorrogações fiscais e contributivas.

O governo continua a apontar para um início da recuperação económica a partir do segundo semestre deste ano, mas António Costa afirmou que só no final de 2021 Portugal retomará o ponto onde se encontrava no início de 2019, de acordo com as contas do ministro das Finanças, Mário Centeno (que no dia 11 de junho anunciará se se recandidata a um segundo mandato no Eurogrupo, de acordo com uma entrevista dada a um jornal alemão).

O orçamento suplementar, que será entregue no dia 9 de junho, terça-feira, será debatido e votado antes da interrupção dos trabalhos parlamentares, que acontecerá no final de julho.

Até lá fica o Programa de Estabilidade de 2020, que se concentra na identificação de marcos importantes e das medidas de combate à pandemia com impacto na economia e na avaliação do custo do período de confinamento social em termos económico-financeiros. Deixamos aqui algumas delas:

Em Portugal, o primeiro caso de Covid-19 foi detetado dia 2 de março. Face ao aumento do número de casos, o Presidente da República declarou o estado de emergência a 18 de março, que permaneceu em vigor até 2 de maio. A 4 de maio o governo decretou situação de calamidade.

Existem 107 hospitais públicos em Portugal, incluindo três em Parceria Público-Privada e cinco militares ou prisionais. Existem laboratórios de microbiologia nos principais hospitais nas sete regiões de saúde, incluindo os Açores e a Madeira. Actualmente, o Instituto Nacional de Saúde, o Laboratório Militar, 22 laboratórios em instituições de ensino superior, 32 laboratórios em hospitais públicos e laboratórios pertencentes a 19 grupos privados processam amostras para o diagnóstico de COVID-19 .

A 4 de maio, o Ministério da Saúde tinha disponíveis em stock cerca de 1 milhão de testes e 913 mil kits de extração. Além disso, cada unidade hospitalar/laboratório procedeu também à aquisição de testes de diagnóstico, adaptados aos diversos equipamentos existentes no parque hospitalar.

A avaliação inicial da capacidade no Ministério da Saúde concluiu que existiam nos hospitais pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde (excluindo as Regiões Autónomas) 1142 ventiladores mecânicos invasivos, dos quais 528 em unidades de cuidados intensivos (UCI), 528 camas de UCI, ficando excluídos deste levantamento as unidades coronárias, queimados, neonatais e pediátricas, 218 camas de isolamento com pressão negativa para adultos e 25 camas com pressão negativa de isolamento pediátricas. Por aquisição ou por meio de doações, Portugal espera duplicar a capacidade de ventilação no curto prazo. No total, a capacidade do país foi reforçada com 1814 ventiladores, 74% dos quais invasivos. O sector privado possui cerca de 250 ventiladores mecânicos invasivos.