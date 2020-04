Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia encarregaram a Comissão Europeia de apresentar uma proposta de um fundo de recuperação da economia europeia, para superar a crise provocada pela pandemia da covid-19.

Reunidos numa cimeira por videoconferência no dia 23 de abril, os líderes dos 27 aprovaram o pacote de emergência acordado há duas semanas pelos ministros das Finanças, no montante global de 540 mil milhões de euros, mas não tomaram decisões sobre o fundo de relançamento, encarregando o executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen de trabalhar com caráter de urgência neste dossiê, interligando-o com uma revisão da proposta de orçamento plurianual da União para 2021-2027, que será a base do plano de recuperação.

Vários elementos estão ainda em aberto, designadamente de que modo será financiado esse fundo, a sua interligação com o orçamento da União para os próximos sete anos, o montante do fundo, que poderá chegar aos 1,5 biliões de euros, as modalidades em que o dinheiro será concedido aos Estados-membros, se na forma de empréstimos, subvenções, se ambas, assim como os critérios para a distribuição dos apoios.

A presidente da Comissão Europeia indicou que apresentará a proposta na primeira quinzena de maio, sendo vontade expressa de todas as partes que seja possível chegar a um acordo até ao verão.