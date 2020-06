“Nós pensamos que deveria haver um aumento extraordinário, uma verba extraordinária, tendo em conta as consequências do próprio covid-19, dado que [os bombeiros] tiveram que alterar instalações, reprogramar, num quadro de dificuldades que existem mesmo no plano das instalações”, disse Jerónimo de Sousa após uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários do Barreiro.

“Nós propusemos, neste quadro de discussão do Orçamento Suplementar, por exemplo, a questão do gasóleo verde. Pensamos que era importantíssima esta consideração, de não aplicação de impostos em relação ao uso do gasóleo verde para as viaturas dos bombeiros. A questão dos equipamentos de proteção individuais também é uma questão que os preocupa imenso, tanto em relação ao covid-19, como em relação ao combate aos incêndios”, acrescentou.

No final da visita aos Bombeiros Voluntários do Barreiro, Corpo de Salvação Pública, o líder comunista acusou também o Governo de, em vez de garantir o necessário reforço de verbas para os bombeiros, ter dado uma “resposta tímida” ao permitir que recorram a empréstimos, o que considerou ser apenas uma forma de “empurrar o problema com a barriga”.