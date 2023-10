O anúncio foi feito pela líder parlamentar comunista em declarações aos jornalistas no parlamento.

“É uma proposta que merece e vai merecer o combate do PCP, mas também a nossa intervenção com propostas e soluções concretas”, afirmou Paula Santos, indicando que, perante a proposta apresentada hoje pelo Governo, o voto dos comunistas “só pode ser no sentido contra”.

A deputada considerou que o Orçamento do Estado para 2024 “não dá resposta aos problemas” que afetam o país e “vai contribuir para piorar a vida dos trabalhadores e dos reformados”, empurrando-os “para o empobrecimento”.