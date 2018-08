Os pilotos da transportadora KLM ameaçaram esta segunda-feira fazer greve caso as suas reivindicações salariais não tenham uma resposta até sexta-feira, segundo o jornal holandês De Telegraaf.

Um dia depois de Philippe Evain, presidente do Sindicato Nacional de Pilotos de Companhias Aéreas, ter ameaçado com 15 dias de greve se a nova equipa dirigente do grupo Air France/KLM não acedesse aos pedidos salariais, hoje o sindicato dos pilotos holandeses (VNV) também reclamou melhores condições de trabalho.

O diálogo entre a KLM e o sindicato está num impasse depois de os pilotos terem rejeitado um projeto de acordo, tendo a empresa reconhecido que as negociações “estão numa fase difícil”.

Em entrevista, no domingo, ao jornal Le Parisien, Evain criticou o processo de seleção do novo presidente do grupo, nomeadamente a decisão de triplicar a remuneração para facilitar o processo.

O dirigente sindical criticou que a escolha possa ser uma pessoa não francesa, numa referência ao nome falado de Benjamin Smith, atual número dois da Air Canada.

As greves este ano na Air France provocaram prejuízos de pelo menos 300 milhões de euros e a saída de Jean-marc Janaillac da presidência.