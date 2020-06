Medidas Fiscais

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado e apresentado pelo Governo na quinta-feira, prevê uma isenção total ou parcial do pagamento por conta do IRC em função da quebra de faturação observada pelas empresas durante o primeiro semestre deste ano.

Esta medida, que constará do Orçamento Suplementar, contempla uma redução de 50% daqueles pagamentos por conta para as empresas com uma quebra de faturação superior a 20% e uma isenção para as que registem quebras superiores a 40%.

A exceção a estes limites são as empresas do setor da restauração e do alojamento local, que beneficiarão de isenção total independentemente da ordem de grandeza da quebra de faturação no primeiro semestre deste ano.

Quando anunciou a medida, António Costa sublinhou que não se trata de uma isenção do pagamento do IRC, que é calculado com base no lucro das empresas, mas de uma isenção sobre o adiantamento por conta do imposto que as empresas fazem e que é calculado com base no exercício do ano anterior.

Apoios ao Rendimento e ao Emprego

O início da pandemia e a declaração do estado de emergência levaram o Governo a tomar um conjunto de medidas de apoio ao rendimento das famílias e à manutenção dos postos de trabalho, lógica que se mantém com o PEES que vai vigorar até ao final deste ano, ainda que nesta nova fase algumas medidas sejam descontinuadas e outras tenham sido ajustadas a uma nova realidade em que a maioria das atividades económicas já foi retomada.

O custo de todas estas medidas terá de ser refletido neste Orçamento Suplementar.

Em causa estão, entre muitas outras, o ‘lay-off’ simplificado que vai vigorar até julho e a versão que se lhe vai seguir na segunda metade do ano, a prorrogação automática das prestações do subsídio social de desemprego até ao final do ano, a atribuição única, em setembro, de um montante “correspondente ao valor base do abono de família” para todas as crianças inseridas no 1.º, 2.º e 3.º escalões.

Os trabalhadores que tiveram redução de rendimento vão também contar com um apoio extraordinário único, pago em julho, de valor equivalente ao que perderam num mês de ‘lay-off’, entre 100 e 351 euros.

Reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Outras das medidas que deverá estar refletida na proposta de Orçamento Suplementar é a contratação de mais 2.700 profissionais de saúde até dezembro, bem como a integração dos 2.800 profissionais que foram contratados na fase de emergência.

Universalização da Escola Digital

O Governo pretende investir 400 milhões de euros para assegurar a universalização do acesso e utilização de recursos educativos digitais, como, por exemplo, a aquisição de computadores, conectividade e licenças de ‘software’ para as escolas públicas, priorizando os estudantes abrangidos pelos apoios no âmbito da ação social escolar.

Este processo também vai incluir a “desmaterialização de manuais escolares e a produção de novos recursos digitais”, assim como a capacitação digital dos professores.

Cultura

O Governo quer atribuir um apoio social para estes profissionais, com atividades correspondentes às artes do espetáculo, que não sejam trabalhadores por conta de outrem.

Prevista está ainda a atribuição de três milhões de euros para “salas independentes” de atividades culturais (como, por exemplo, salas de cinema, de espetáculos e teatros) para que possam retomar a atividade e 750 mil euros para adaptação das salas ao contexto da covid-19.

Habitação

Entre as medidas delineadas para esta fase de estabilização económica e social está ainda a criação de um programa de inserção social de pessoas em situação de sem-abrigo através de projetos de 'housing first' e o apoio aos programas das autarquias para converter fogos de alojamento local em habitações de arrendamento de longa duração a preços acessíveis.

Calendário

Depois da aprovação, no Conselho de Ministros de terça-feira, a proposta de alteração ao Orçamento será entregue na Assembleia da República que agendou já a sua discussão na generalidade para 19 de junho. A data da votação final global do documento ainda não foi fixada, pois dependerá da forma como decorrerem os trabalhos na especialidade.