Portugal é dos nove Estados-membros com excedente no saldo entre as entradas e saídas de transferências pessoais de e para residentes em países terceiros, apresentando o terceiro maior (1,3% do Produto Interno Bruto), depois da Croácia (2,9% do PIB), Bulgária (1,5%) e seguido pela Roménia (1,1%) e integra o grupo dos quatro países com um saldo positivo de mais de 1% do PIB no fluxo das transferências pessoais.

De acordo com o serviço estatístico da UE, Chipre (-1,0%), Bélgica (-0,7%), França (-0,6%), Grécia e Espanha (-0,5% cada) apresentaram os maiores défices de transferências pessoais em relação ao resto do mundo, em percentagem do respetivo PIB.

As remessas de residentes na UE para países terceiros aumentaram para 50,9 mil milhões de euros em 2023 e as entradas de dinheiro para 13,9 mil milhões de euros, face a 2022.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as transferências pessoais enviadas por residentes da UE para países terceiros, referidos como transferências pessoais, tiveram um aumento anual de 8%, para os 50,9 mil milhões de euros, face aos 47 mil milhões de euros de 2022.

As transferências pessoais consistem em fluxos de dinheiro enviados por famílias residentes na UE para famílias não residentes.

As remessas de dinheiro de emigrantes da UE em países terceiros, por seu lado, cresceram 4%, para os 13,9 mil milhões de euros em 2023, valor que se compara com os 13,4 mil milhões de euros do ano anterior.

O saldo negativo da UE em relação aos países terceiros chegou aos 37 mil milhões de euros em 2023.