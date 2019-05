Além disso, "atingir um crescimento significativo num contexto internacional de restrição e constrangimentos é outro dos grandes objetivos, a par de uma estratégia nacional de transformação digital que se torne uma referência intersetorial de inovação e empreendedorismo para a economia portuguesa, em geral".

Um “sistema burocrático mais eficiente e uma maior aposta na formação na área STEM (Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas), no sentido de desenvolver nas novas gerações competências e responsabilidade para abraçar as novas tecnologias emergentes, serão ainda outros desafios que vão requerer a cooperação permanente de diferentes forças políticas", prossegue a Porto Business School, em comunicado.

Segundo o 'ranking' hoje divulgado, "regista-se uma redução de investimento em despesas públicas com a educação de 6.0 pontos percentuais em 2018 para 5.0 em 2019”.

Este facto “é um dos argumentos que fundamentam a descida de Portugal no 'ranking' global do IMD, no indicador Educação, da 22.ª posição que ocupava, em 2018, para a atual 28.ª", aponta.

No que respeita à transformação digital nas empresas portuguesas, verificou-se "um abrandamento em relação ao ano anterior, passando de 6.36 para 5.25. Portugal ocupa atualmente a 35.ª posição quanto à utilização de ferramentas e tecnologias digitais, estando a média global nos 6.07 e o valor nacional nos 5.81".

O IMD World Competitiveness Rankings, estabelecido em 1989, incorpora 235 indicadores de cada uma das 63 economias classificadas e tem em conta uma ampla variedade de estatísticas como desemprego, produto interno bruto (PIB) e despesas do governo em saúde e educação, bem como uma pesquisa de opinião executiva que cobre tópicos como coesão social, globalização e corrupção.