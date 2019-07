Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a propósito do novo cargo, o responsável notou que “a OMC está a passar um momento difícil”.

“Está um pouco disfuncional e há alguns grandes desafios a enfrentar. Todas as dificuldades que tem tido — e que não são de agora — foram aceleradas com a política da administração norte-americana, que levou a que a organização ficasse ainda mais exposta a essas dificuldades”, acrescentou, numa alusão às pressões feitas pelos Estados Unidos, nomeadamente para revisão do estatuto da China na organização.

Por essa razão, “esta é a altura” de avançar com a reforma da OMC, insistiu.

“Acho que ninguém tem interesse em que o sistema multilateral comercial se dissolva. O sistema da OMC rege a maior parte das relações comerciais a nível global e, quando não se tem um sistema desses, a alternativa é cada país adotar medidas unilaterais […] e isso é um retrocesso e ninguém tem interesse nisso”, argumentou João Aguiar Machado.

Aludindo às atuais tensões comerciais, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China, o responsável reforçou: “Acho que todos temos interesse porque a alternativa é voltar ao faroeste, à lei do mais forte”.

O até agora diretor-geral dos Assuntos Marítimos e Pescas (DG-MARE), que em meados de setembro assume a chefia da missão da UE junto da OMC, ressalvou, ainda assim, que esta não será uma reestruturação para “reformar toda a organização, mas sim reformar as áreas que mais necessitam”.

“É colmatar as deficiências que têm sido verificadas nos últimos anos, mas não é refazer uma nova organização. É tentar, de maneira cirúrgica, remediar as dificuldades”, precisou.