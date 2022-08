É a pensar nas famílias que o Banco CTT disponibiliza soluções de poupança, reforma e investimento. São produtos flexíveis, que têm em conta as necessidades existentes no mercado, e que se adaptam a diferentes perfis de pessoas. Qual a vantagem? O poder de escolha está na mão do cliente.

Porque não existem casos ou situações iguais. O mundo de hoje pede elasticidade e o campo da poupança não é diferente. E foi a pensar no pé-de-meia de cada um que o Banco CTT desenhou uma oferta para descomplicar a poupança. Basicamente, é escolher como quer amealhar: se a curto, médio ou a longo prazo. De forma simples e ao seu ritmo.

O cliente dita o ritmo da poupança

Por vezes desistimos de abrir (ou até só pensar) uma conta poupança pelo simples facto de não sabermos como é que vai ser o "dia de amanhã". Há um receio que a poupança de hoje possa vir a fazer falta no futuro - "pode vir aí uma despesa inesperada que altera tudo". Como o dinheiro não estica e não dá para tudo, os planos acabam por cair por terra. No entanto, não tem necessariamente de ser assim.

A "Conta Poupança Livre" do Banco CTT, por exemplo, pode ser uma opção para quem se encontra nesta situação pois permite uma maior flexibilidade, agilidade e liberdade. Prazos? Não há. Montantes mínimos? Também não. Esta é uma conta onde cada um é livre de poupar como bem entender e desejar. Pode ser programada mês a mês ou a um ritmo específico que o cliente queira — e é mobilizável a qualquer altura.

Saiba mais sobre as taxas e consulte informações adicionais aqui .

A pensar mais a prazo?

Não está fácil poupar, especialmente em tempos em que a inflação galopa por aí acima, mas não é missão impossível. Nem mesmo a prazo — assim como não é necessário uma grande quantia para começar a fazê-lo. O Banco CTT tem um depósito a prazo flexível que permite definir o prazo em que se quer a aplicar o dinheiro (entre 1 a 12 meses, a escolha é do cliente), de forma acessível, a partir de 100€.

Além destas possibilidades, em caso de imprevisto pode mobilizar o valor aplicado de forma parcial ou total, a qualquer momento (com perda total de juros) e pode contar com a garantia de capital durante toda a vigência do contrato.

Saiba mais sobre as taxas do Depósito a prazo e consulte informações adicionais aqui .

Acrescentar à reforma

Se está a ponderar uma poupança a médio e longo prazo, o PPR Mais BCTT pode ser uma opção a considerar. No entanto, trata-se de um produto que não oferece garantia de capital ou rendimento. Trata-se de um PPR que tem forma de contrato de seguro de vida individual ligado a fundos de investimento. Destina-se a quem tem interesse e capacidade de investir num Fundo Autónomo (que por sua vez investe em classes de ativos como ações, obrigações, monetários, imobiliários ou alternativos). O fundo adequa-se a um perfil de investidor que aceita algumas flutuações do seu investimento no curto-prazo.

Saiba mais e consulte informações adicionais aqui .

Investimento Sustentável e de Património

Existem duas opções de investimento a pensar não no agora, mas sim no amanhã. Uma, que não podia ser mais atual, está orientada para o impacto nos recursos globais e a pensar nas gerações futuras. É o caso do Banco CTT Investimento Sustentável que visa os clientes que querem investir em ativos alinhados com os critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governance) — por um planeta verde, de e para todos.

Conheça condições de adesão ao Banco CTT Investimento Sustentável neste link .

A outra possibilidade, chamada Banco CTT UL Património, vai permitir que construa e diversifique o seu património financeiro com o Banco CTT. É uma solução que investe direta e indiretamente no sector imobiliário mundial, e apresenta uma baixa volatilidade, uma vez que permite aplicar as suas poupanças de forma diversificada – por tipo de ativo, geograficamente e tipologia de imóvel - promovendo desta forma a estabilidade do seu investimento. Sem comissão para entrar e sem encargos de resgate para investimentos superiores a 1 ano.