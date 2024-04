O executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) justifica o "ajustamento do preço máximo de venda ao público" dos combustíveis com "as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos".

A partir de 01 de maio, a gasolina passa a custar 1,567 euros por litro nos Açores, mais 5,7 cêntimos do que em abril, enquanto o gasóleo se mantém nos 1,435 euros por litro.

É a terceira subida consecutiva no preço da gasolina, atualizado no início de cada mês na região, num total de 12 cêntimos, depois de uma quebra de 18,6 cêntimos nos quatro meses anteriores.

O gasóleo subiu 3,6 cêntimos por litro em março e abril, depois de ter registado uma descida de 16,9 cêntimos nos três meses anteriores.

O fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1%, classificado pelos códigos NC 27101951 a 27101962, quando destinado a outros consumos, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, aumenta de 0,643 para 0,666 euros por quilograma.

Já o classificado com o código NC 27079999 passa de 0,657 para 0,681 euros por quilograma.

O gás butano vendido em garrafas, canalizado ou em granel mantém o preço, variando entre 1,348 euros por quilograma (a granel) e 1,618 por quilograma (garrafa de 24 litros, construída em materiais leves, vendida ao público, no local de consumo).

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

Em março de 2023, o executivo açoriano aumentou a taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 10 cêntimos, justificando a decisão com "uma tendência de normalização dos preços dos combustíveis no mercado mundial, para valores similares aos anteriores à crise geopolítica provocada pela guerra na Ucrânia".

São cobrados 46,5 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 24,2 cêntimos no caso do gasóleo.

O ISP nos Açores tinha baixado, em agosto de 2022, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo.

O executivo açoriano tinha já reduzido o ISP em quatro cêntimos na gasolina e em dois cêntimos no gasóleo, em novembro de 2021, e em 11 cêntimos nos dois combustíveis, em abril de 2022.