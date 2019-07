Apesar de Lisboa continuar a registar os preços mais elevados do país, na ordem dos 3.111 euros por metro quadrado (€/m2), “Amadora (+22,7%) e Porto (+22,0%) registaram as taxas de crescimento homólogo mais elevadas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes”, segundo as estatísticas de preços da habitação ao nível local, relativas ao primeiro trimestre deste ano.

De acordo com os dados do INE, o preço mediano de venda de habitação em Portugal foi de 1.011 €/m2 no primeiro trimestre deste ano, o que representa “um aumento de +1,5% relativamente ao trimestre anterior e +6,4% relativamente ao trimestre homólogo”.

Durante o período em análise, 46 municípios portugueses, localizados no Algarve (1.562 €/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1.355 €/m2) e na Região Autónoma da Madeira (1.197 €/m2), apresentaram um preço mediano de venda de habitação superior ao valor nacional.

Depois de Lisboa (3.111 €/m2), os concelhos com o preço mediano de vendas de habitação mais elevado do país, com valores acima de 1.500 €/m2, são Cascais (2.389 €/m2), Oeiras (2.062 €/m2), Loulé (1.983 €/m2), Lagos (1.800 €/m2), Albufeira (1.761 €/m2), Porto (1.682 €/m2), Tavira (1.669 €/m2), Odivelas (1.563 €/m2), Lagoa (1.544 €/m2), Funchal (1.542 €/m2) e Vila Real de Santo António (1.534 €/m2).

“As cidades de Vila Nova de Gaia (1.004 €/m2) e Braga (833 €/m2) mantiveram, tal como em trimestres anteriores, preços inferiores ao valor nacional”, de acordo com os dados estatísticos.