Questionado sobre os impactos na CGD da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público, que decorre atualmente na Assembleia da República, Paulo Macedo frisou, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre, em Lisboa, que o banco está neste momento a "aprender com as lições do passado, a focar-se no negócio e a prestar informação à Assembleia da República".

Relativamente a lições a retirar de práticas do passado, o presidente do banco público destacou a "lição" de que a CGD deve ter "uma atenção ao capital maior do que há 10/15 anos", uma vez que "os seus rácios de capital ficaram insuficientes" depois da crise.

No entanto, Paulo Macedo disse que "a Caixa está diferente hoje do que eram essas práticas".

"Está diferente porque a regulação é outra, as práticas de risco são outras, a tecnologia, o tipo de alertas, o tipo de 'governance' [governança], o processo 'fit and proper' [para avaliação de potenciais administradores]", disse, acrescentando que "toda a banca está diferente, e todo o escrutínio, exigência, supervisão, regulação e práticas internas da Caixa estão diferentes".

Como exemplo destas práticas diferentes, Paulo Macedo garantiu que assuntos como a "questão da fundamentação, o tipo de documentação, das atas, da justificação" dos processos da Caixa, que tem sido muito abordado na comissão parlamentar de inquérito, "é feita de forma muito mais exaustiva".