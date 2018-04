O também presidente do Tribunal de Contas (TdC) apresentou hoje aos jornalistas os resultados de um estudo sobre gestão dos conflitos de interesses no setor público que conclui que metade dos organismos que responderam declarou não ter códigos ou manuais de Ética/Conduta.

“Estes resultados demonstram que há uma maior preocupação das entidades com as matérias relativas aos conflitos de interesse, mas do ponto de vista do conselho há muito trabalho a fazer para aprofundar estas matérias”, disse Vítor Caldeira, sinalizando ainda que entre as organizações que dispões destes manuais “a grande maioria não faz uma monitorização adequada”.

Assim, para o CPC, é necessário “aprofundar” e “fazer tudo para que a cultura de integridade” nas administrações públicas seja uma realidade.

Cerca de 85% das entidades públicas que responderam ao questionário do CPC reconheceram como muito importante a gestão dos conflitos de interesses para uma cultura de integridade, 68% declaram ter adotado a recomendação sobre conflitos de interesses e 95% reconhece estar exposta ao risco de conflito de interesse.

No entanto, cerca de metade das entidades da amostra (215 – 45,9%) não dispõem de manuais de ética e das que têm, não beneficiam de mecanismos de “monitorização adequados”, segundo Vítor Caldeira.

A escassez de recursos humanos preparados para lidar com estas matérias foi uma das dificuldades mais referidas pelos organismos públicos que responderam ao questionário do CPC.

Assim, para o presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, é importante “olhar para estes resultados para fazer melhor e mais” para promover a adoção de medidas preventivas de conflitos de interesse e procurar difundir boas práticas, mas “não há receitas milagrosas” porque “cada dia haverá uma nova situação que vai gerar conflito de interesse”.