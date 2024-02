O PRO_MOV e a APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais uniram esforços para impulsionar os empregos de futuro, através de um protocolo que visa dinamizar o programa de requalificação profissional junto dos mais de 140 associados, protocolo esse assinado esta quarta-feira durante a conferência ‘Liderar na Era da Disrupção’, realizada no Porto.

“A assinatura deste protocolo permite à APCC promover a dinamização da requalificação profissional e a reintegração no mercado de trabalho de profissionais qualificados e preparados para os desafios atuais e futuros. Enquanto Associação representativa de um setor que está na vanguarda do que melhor se faz na Europa e no Mundo, é nosso objetivo promover a prática de políticas sociais responsáveis. A requalificação de recursos humanos e o seu regresso ao mercado de trabalho permite-nos usufruir de uma nova pool de emprego que se revela fundamental para fazer face ao dinamismo e requisitos do sector. Esta parceria ajuda-nos a cumprir esses objetivos”, afirma Cristina Moreira dos Santos, Presidente da APCC, que conta com mais de 140 associados, incluindo 90 Conjuntos Comerciais, que integram 7959 lojas, geram 280 847 postos de trabalho e contam com 475 milhões de visitas por ano.

Já Domingos Lopes, presidente do IEFP e do Steering PRO_MOV, destaca a importância do programa poder contar com o apoio da APCC: “Esta adesão constitui mais um reforço do programa que é já uma referência e uma reconhecida boa prática no domínio das políticas públicas de emprego e formação profissional.”

O PRO_MOV é a primeira iniciativa em Portugal do programa R4E – Reskilling 4 Employment, criada pelo ERT - European Roundtable for Industry, um fórum de alto nível que junta cerca de 60 CEO e presidentes de empresas entre as quais Sonae, Nestlé e SAP. O programa concentra-se em sete setores de atividade/laboratórios: Laboratório de Indústria (liderado pela Nestlé), Laboratório de Agricultura (liderado pela Sogrape), Laboratório Digital (liderado pela SAP), Laboratório Green Jobs (liderado pela EDP), Laboratório de Vendas (liderado pela Intelcia e Galp), Laboratório de Healthcare (liderado pela CUF e Hovione) e Laboratório de Business Intelligence (liderado pela Worten).

Cada laboratório desenha as formações em colaboração com um conjunto alargado de empresas parceiras, em profissões tão diversas como software developer, eletricista de instalações sustentáveis, network & cybersecurity administrator, auxiliar de ação médica, técnico analista ou operador agrícola especializado.

Para pessoas em idade ativa, desempregadas, com profissões em risco ou que simplesmente pretendem mudar o seu rumo profissional, o PRO_MOV é uma oportunidade de regressar ao mercado de trabalho, com perspetivas de um emprego estável por serem profissões necessárias, identificadas pelas empresas e em alta procura no mercado de trabalho.