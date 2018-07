Segundo os dados mais recentes, relativos a abril, a taxa de execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) Continente fixou-se em 40%, valor já alcançado no final de 2017, de acordo com Relatório de Execução disponibilizado na página do programa, o que posiciona Portugal no pódio da execução entre os Estados-membros da União Europeia (UE), atrás da Irlanda e da Finlândia.

“No final de 2017 o PDR 2020 apresentava uma execução de 1.616 milhões de euros de despesa pública e uma taxa global de execução de 40%, lê-se no documento.

Segundo a gestora do PDR, Gabriela Freitas, em audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar em 11 de abril, o programa recebeu, até à referida data, 44.600 pedidos, sendo que 91% dos projetos foram analisados, 84% dos quais decididos.

Entre os projetos decididos, mais de 50% foram aprovados, 23% recusados e 21% “não foram aprovados por falta de dotação”.