“As necessidades de produção e fornecimento de álcool, designadamente álcool gel e outros antisséticos, que motivaram a adoção destas medidas, persistem mesmo após o fim do estado de emergência”, explica o Governo na portaria hoje publicada em Diário da República, e que entra em vigor no domingo.

Além da isenção fiscal, são também prorrogados todos os procedimentos excecionais de produção, armazenagem e comercialização de álcool destinado a fins industriais, terapêuticos e sanitários e que, em 07 de abril, quando foram criados por portaria, visaram assegurar a disponibilização de álcool gel e outros antisséticos durante a pandemia da covid-19.

Essas medidas excecionais destinavam-se a vigorar até ao termo do estado de emergência, decretado em 18 de março, através de decreto presidencial, e por duas vezes renovado, em 02 e 17 de abril.

“Porém, uma vez que as necessidades de produção e fornecimento de álcool, designadamente álcool gel e outros antisséticos, que motivaram a adoção destas medidas, persistem mesmo após o fim do estado de emergência, sendo até expectável um eventual aumento da procura no período subsequente de retoma paulatina da normalidade económica e social, torna-se imperioso assegurar a manutenção da vigência destas medidas até ao final do ano, a fim de garantir a normalização da produção, fornecimento e distribuição de álcool para fins industriais, terapêuticos e sanitários, e de apoiar e estimular a produção nacional destes bens essenciais no combate e prevenção do novo coronavírus”, justifica o Governo na portaria.

O novo regime de exceção é assim prorrogado até 31 de dezembro, quanto às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool destinado àqueles fins.