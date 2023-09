O valor pago aos beneficiários diretos e finais do plano corresponde a 15% do total.

Com os maiores montantes recebidos estão as entidades públicas (719 milhões de euros) e as empresas (também com 719 milhões de euros).

Depois aparecem as empresas públicas (333 milhões de euros), as escolas (234 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (175 milhões de euros), as famílias (147 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (130 milhões de euros).

No final da tabela estão as instituições da economia solidária e social (47 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (46 milhões de euros).

As aprovações, por seu turno, ascenderam a 14.226 milhões de euros, o que corresponde a 85%.

Destacam-se aqui as empresas (4.426 milhões de euros), as entidades públicas (4.260 milhões de euros), as empresas públicas (2.244 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.440 milhões de euros).

Seguem-se as instituições do ensino superior (624 milhões de euros), as escolas (369 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (351 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (330 milhões de euros) e, por último, as famílias (181 milhões de euros).

Até 6 de setembro, o PRR recebeu 199.089 candidaturas e 140.775 foram aprovadas, mais 87 do que na semana anterior.

No final de maio, Portugal submeteu uma proposta de reprogramação do PRR a Bruxelas, com a qual Portugal passará a contar com um total de 156 medidas, 43 reformas e 113 investimentos, associados a 501 metas a cumprir até ao primeiro semestre de 2026.

A proposta de reprogramação ainda aguarda “luz verde” de Bruxelas.

O montante total do PRR (16.644 milhões de euros – valor inicial), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes – resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).

As três dimensões do plano apresentam uma taxa de contratação de 100%.

Da dotação total, cerca de 13.900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2.700 milhões de euros a empréstimos.

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.