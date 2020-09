Estas posições foram transmitidas à agência Lusa pelo vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia, em reação à auditoria que a Deloitte entregou ao Governo sobre os atos de gestão dos últimos 18 anos do BES/Novo Banco.

"Esta auditoria diz-nos que a doença do BES passou para o Novo Banco, ao contrário do que tinha sido anunciado e prometido pelo anterior Governo PSD/CDS e pela administração do Banco de Portugal no dia da resolução", em 03 de agosto de 2014, apontou o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

João Paulo Correia referiu que o executivo de Pedro Passos Coelho e a equipa do Banco de Portugal liderada por Carlos Costa "prometeram ao país que iriam constituir um banco bom, que os ativos tóxicos ficariam no BES e que este Novo Banco ficaria com a matéria positiva do BES".

"Mas esta auditoria diz-nos que as perdas que o Novo Banco tem registado - e que têm motivado injeções de capital por parte do Fundo de Resolução ao longo dos últimos anos - são resultado exatamente destes ativos tóxicos que passaram do balanço do BES para o balanço do Novo Banco. Estamos a falar de créditos que tinham um valor muito acima daquilo que realmente valiam à época", exemplificou o dirigente socialista.

De acordo com João Paulo Correia, o Governo PSD/CDS e o Banco de Portugal, "por taticismo político, optaram por não reconhecer a totalidade da necessidade de capital para constituir o Novo Banco".

"Em vez dos 4,9 mil milhões de euros de capitalização inicial, o Novo Banco precisava de perto de dez mil milhões de euros. Muitos dos ativos não foram reconhecidos à época. As perdas desses ativos têm sido reconhecidas agora", lamentou ainda o dirigente da bancada socialista.

João Paulo Correia reforçou depois a tese de que as decisões que foram tomadas no período final do BES "têm responsáveis".

"Do nosso ponto de vista, os responsáveis são [a administração] à época do Banco de Portugal e o Governo PSD/CDS. O que prometeram ao país não foi aquilo que aconteceu, falharam e têm de ser responsabilizados", disse.

Confrontado com o teor do requerimento do CDS para que o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, prestem com caráter de urgência esclarecimentos sobre a situação do Novo Banco no Parlamento, João Paulo Correia afirmou que o PS não se oporá a essas audições, mas frisou que não são prioritárias.

"Recordo que o PS propôs recentemente que as primeiras audições, na Comissão de Orçamento e Finanças, fossem exatamente a administração do Novo Banco e o Fundo de Resolução. Do nosso ponto de vista, essas são as audições que se impõem, porque quem tem algo para nos dizer, quem lida com a gestão do Novo Banco desde a sua fundação, são precisamente a administração do banco e o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução detém 25% do Novo Banco", alegou o deputado socialista eleito pelo Porto.